​В Нижневартовске состоялся чемпионат Уральского федерального округа по вольной борьбе

За награды в десяти категориях сражались 89 атлетов из Югры, Ямала, Тюменской, Свердловской и Челябинской областей. Открыл чемпионат депутат думы Югры, член фракции "Единая Россия" Сергей Великий. Он обратился к спортсменам с приветственным словом:

"Чемпионате Уральского федерального округа по вольной борьбе среди мужчин принимают участие более 100 спортсменов из 12 городов УрФО. В Нижневартовске данное мероприятие стало традиционным и проходит не первый год. Надеюсь, благодаря вам, вашей воле к победе, эти соревнования станут изюминкой спортивной недели Нижневартовска. В последние дни в Нижневартовске прошли президентские спортивные игры по настольному теннису, губернаторские состязания среди школьников, первенство Югры среди юниоров по баскетболу, городские чемпионаты по художественной гимнастике и по тайскому боксу. За неделю на спортивных площадках Нижневартовска победы отпраздновали несколько десятков спортсменов. Теперь ваш черед. Боритесь и побеждайте! Победители отправятся защищать наш федеральный округ на Чемпионате России", - сказал Сергей Великий.

По результатам чемпионата девять золотых медалей остались в Югре. В весе до 70 кг победу праздновал чемпион Европы-2012, обладатель серебряной и бронзовой медалей чемпионатов мира 2010 и 2017 годов, участник Олимпийских игр в Лондоне Алан Гогаев, представляющий Нижневартовск. Хозяева ковра выиграли еще пять золотых медалей. Чемпионами УрФО стали Нур-Магомед Абдуллаев, Анди Шовхалов, Магомед Муртазалиев, Абсалам Арчиханов и Марат Сафин. На вершину пьедестала взошли также Рамазан Абдурахманов из Пыть-Яха, Аюб Хаджиев из Сургутского района и Сеймур Асланов из Лангепаса, а также Ефим Комильцев из Голышманово. В командном зачете первенствовали борцы Югры. Второе место заняли гости из Ямала, а третье – атлеты Тюменской области.