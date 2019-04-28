Российские власти заявили, что готовы к ядерному разоружению

Россия готова вести переговоры о ядерном разоружении, но только после того, как действующие договоренности выполнят США, заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Выдержку из передачи приводит РИА Новости.

По словам помощника президента, новые соглашения возможны после «серьезных переговоров, к которым пока еще никто не приступал». Ранее президент США Дональд Трамп призвал Россию и Китай отказаться от ядерного оружия вместе с Вашингтоном.