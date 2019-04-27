Урбанист Илья Варламов еще раз привлек внимание к проблеме Сургута — парковке на газонах

Урбанист Илья Варламов, который недавно посетил Сургут, решил еще раз привлечь внимание к одной из проблем Сургута - парковке на газонах.

"У Сургута есть проблема — мудаки. Звучит странно, так как во многих случаях это главная и единственная проблема. Ладно, мудаки на колесах. Они считают, что к их повозке прилагается кусок асфальта под окном. Если они не находят его, то бросают машины на газоны. Весь город из-за этого в говне", - написал он сегодня в своем посте, приложив к нему несколько фото с прогулки по Сургуту.

Также Варламов задался вопросом, почему нарушителей правил благоустройства в Сургуте никто не наказывает: "Почему никто не штрафует их? Почему никто не эвакуирует и не отнимает у них машины? Вы посмотрите — это же больные и опасные для общества люди. Почему им разрешают водить машину? Почему их выпускают на улицы без надзора?"

В комментариях пользователи соцсети поддержали блогера, сойдясь во мнении, что такая проблема имеется во всех городах России, а не только в Сургуте.

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