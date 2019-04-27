В России впервые будут судить "за фейк"

В Архангельске одному из организаторов антимусорного митинга грозит штраф по "закону о фейках". Как сообщает РБК, это первый такой случай в России.

Архангельская активистка на своей странице в соцсети опубликовала пост о месте проведения антимусорного шествия. Стражи провопорядка расценили его как недостоверную информацию, так как женщина знала о том, что мероприятие не согласовано.

Женщину обвиняют по ч. 10 ст. 13.15 "Злоупотребление свободой массовой информации", так как она распространила в СМИ "недостоверную общественно значимую информацию, повлекшую создание помех функционированию транспортной инфраструктуры".

Напомним, закон "о фейках" вступил в силу 29 марта. За его нарушение предусмотрены штрафы для граждан 30-100 тысяч рублей, для должностных лиц — 60-200 тысяч рублей, для юридических — 200-500 тысяч рублей.