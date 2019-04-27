В Тюмени задержан брат вице-губернатора Свердловской области

В Тюмени 26 апреля был задержан бизнесмен Игорь Чемезов - брат вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова.

Родственника высокопоставленного чиновника обвиняют в даче взятки мужчине, который помогал овободить сына Игоря Чемезова от армии. Посредник должен был найти доктора, который бы согласился на операции травмировать молодому человеку ногу.

Обвиняемая сторона в свою защиту сообщает, что ногу сын Чемезова повредил еще несколько лет назад. А Олег Чемезов считает, что таким образом на него оказывается политическое давление.

Связаться с Игорем Чемезовым корреспонденту СИА-ПРЕСС не удалось.