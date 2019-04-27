Самым богатым депутатом думы Югры стал гендиректор дорожно-строительной компании

Депутаты окружной думы отчитались о своих доходах за 2018 год.
Самые большие доходы - почти 240,5 млн руб - задекларировал генеральный директор дорожно-строительной компании "Автобан" Алексей Андреев.
За ним с большим отрывом следует депутат Андрей Осадчук (владелец "АСМКонстракшн") с доходом 160 млн рублей. Замыкает тройку богатейших депутатов Югры гендиректор "Газпромтрансгаз Югорск" Петр Сазонов (порядка 81 млн руб).
О проекте «Национальные костюмы народов Югры» расскажет председатель Чувашского НКЦ «Туслах» Татьяна Кузьмина // ONLINE 30 апреля в 11.00