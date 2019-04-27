Югорчан, вносящих вклад в развитие межэтнических отношений, приглашают принять участие в борьбе за премию

В Югре начался прием заявок на премию губернатора «За вклад в развитие межэтнических отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». Размер премии для физлиц — 100 тысяч рублей каждому, для юрлиц – 250 тысяч рублей.

Документы участникам можно подать до 1 августа. 1 октября экспертный совет определит пять победителей среди физлиц, и троих — среди организаций.

«Среди критериев отбора — участие в деятельности по сохранению, приумножению и распространению опыта дружбы народов, укреплению межкультурного и межэтнического сотрудничества, единства российской нации, обеспечению этнополитической стабильности, реализация проектов по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений и другие», — сообщает ТВ «Югра».