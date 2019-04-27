Названы даты, когда в Югре выдадут пенсию за май

Из-за праздничных и выходных дней в мае, территориальные органы ПФР в Югре не работают с 1 по 5 и с 9 по 12 мая. Поэтому доставка пенсий будет осуществляться на основании действующего графика, с учетом особенностей и режимов работы отделений почтовой связи.

Получается, что в мае пенсию почтальоны доставят 7 и 8 мая. А зачисление пенсий, пособий и иных соцвыплат через банки произойдет 29 апреля за 5 число и 8 мая за 10 число.

Также в мае некоторые категории пенсионеров получат прибавку к пенсии: пересчитают пенсии неработающим пенсонерам, получающим доплаты до прожиточного минимума пенсионера. Помимо повышенной пенсии, в мае им выплатят все недоплаченные с начала года суммы (то есть за период с января по апрель).