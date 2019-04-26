​Депутаты увеличили расходы на медицину и защитили зарплаты бюджетников

Сегодня состоялось 28 заседание думы Югры 6 созыва. Повестка апрельской встречи югорских парламентариев в Ханты-Мансийске изобиловала большим числом итоговых отчетов, среди них самыми обсуждаемыми, по сложившейся уже в Югре традиции, стали доклады окружных уполномоченных Натальи Стребковой и Татьяны Моховиковой. Кроме того, депутаты подписали ряд протоколов согласия по вопросам общего ведения между парламентами трех субъектов - ХМАО, ЯНАО и Тюменской области - и приняли три законопроекта. Один из них - изменения к закону о бюджете Территориального фонда ОМС Югры.

"Согласно принятым на заседании поправкам, расходы бюджета Югорского фонда ОМС увеличены на 300 млн. рублей. Общая сумма планируемых расходов бюджета фонда составит в 2019 году 42 млрд. 747,6 млн. рублей. Средства предполагается направить по пяти расходным статьям", – Пояснил поправки депутат думы Югры от фракции «Единая Россия» Сергей Великий.

Средства пойдут на финансовое обеспечение в регионе организации обязательного медицинского страхования, на оплату стоимости медпомощи, оказанной гражданам, застрахованным в других субъектах РФ, на организацию повышения квалификации медработников и приобретение/ремонт медоборудования, на обеспечение деятельности Фонда ОМС Югры и на софинансирование расходов медицинских организаций, затраченных на оплату труда врачей и среднего медперсонала.

"Другой принятый сегодня законопроект об оплате труда работников касается официально установленной зарплаты бюджетников и сотрудников государственных учреждений. Ежемесячное жалование не должно быть ниже МРОТ с применением к нему районного коэффициента и северной процентной надбавки. Внесенные депутатами изменения позволят исключить двойное толкование закона при начислении зарплат. Третий принятый законопроект – изменения к действующему окружному закону о нормативных правовых актах Югры" - Добавил Сергей Великий.

Документ, упомянутый последним, разработан после обращением Управления специальной связи и информации в УрФО Федеральной службы охраны РФ с требованием внести в законодательство автономного округа изменения, в соответствии с которыми тексты окружных нормативных правовых актов, включенные в интегрированный полнотекстовый банк правовой информации «Законодательство России» признаются официальными. Эта рекомендация и была выполнена принятием поправок к вышеназванному закону.