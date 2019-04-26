​Самый молодой директор на Урале: в югорском МегаФоне новое назначение

26 апреля 2019 года, ХМАО-Югра. МегаФон в Югре и на Ямале возглавил Дмитрий Щелгачев. За 9 лет работы в компании он прошел путь от специалиста по продажам до директора отделения, в подчинении которого более ста человек в двух субъектах России.

Дмитрий – коренной югорчанин, родился и получал образование в Сургуте. Начал карьеру с работы системного администратора. В МегаФон пришел в 2011 году, работал специалистом корпоративного бизнеса, затем перешел в В2С-направление руководителем по продажам на массовом рынке. С апреля 2019 года возглавил отделение компании в автономных округах. Дмитрий Щелгачев стал самым молодым руководителем среди директоров МегаФона на Урале.

«Молодежь стремится работать в нефтегазовом секторе. Я же агитирую за то, что на севере можно и нужно развиваться в других направлениях экономики, например, в телекоме. Нам не хватает людей, которые придут не на год-два, а поставят себе долгосрочные цели. В МегаФоне действует та степень свободы и инициативы, которая позволяет развернуться человеку с амбициями, а для грамотных специалистов всегда есть возможность для профессионального роста», – поделился опытом Дмитрий Щелгачев, директор МегаФона в Югре и на Ямале.

Сфера связи и коммуникаций – это «передовая» высоких технологий, с которой hi-tech-решения попадают в дома, смартфоны и планшеты пользователей. Связисты Югры и Ямала запускают базовые станции за Полярным кругом, ездят в командировки по всему региону, могут развернуть сеть за несколько часов даже в суровых северных условиях. Сделать карьеру в одной из самых динамичных отраслей можно, не уезжая с Севера, пример – новый руководитель МегаФона.

В ХМАО и ЯНАО у МегаФона работают подразделения в городах Сургут, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Нягань, Новый Уренгой, Салехард, Ноябрьск. Если вы хотите работать в МегаФоне, направляйте резюме на электронную почту anastasia.poluboyars@megafon.ru.