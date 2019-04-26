​Умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая

В Москве после продолжительной болезни умерла Элина Быстрицкая. Актрисе был 91 год.

О смерти народной артистки СССР РИА Новости сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова. «В последнее время актриса тяжело болела и сегодня утром скончалась в реанимации одной из столичных больниц», — сказала она.

Прощание с Быстрицкой пройдет в театре, предварительно оно намечено на понедельник, 29 апреля. Ожидается, что ее похоронят на Новодевичьем кладбище.

Элина Быстрицкая родилась 4 апреля 1928 года в Киеве. Работала в Вильнюсском русском драматическом театре, в Московском драматическом театре им. Пушкина, с 1958 года — в труппе Малого театра. В кино начала сниматься с 1950 года. Известность ей принесла роль Аксиньи в фильме Сергея Герасимова «Тихий Дон».