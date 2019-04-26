​Бывшему замглавы Лангепаса, осужденному за взятку, смягчили наказание

Защита бывшего заместителя главы администрации Лангепаса Андрея Миниахметова добилась смягчения наказания для своего клиента. Апелляционная инстанция суда Югры в четверг сократила на один год срок наказания и вдвое снизила назначенный штраф.

«В ходе заседания суд снизил назначенное наказание с 8 лет 6 месяцев до 7 лет 6 месяцев, а сумму штрафа с 12 миллионов рублей до 6 миллионов рублей», — сообщили ТАСС в прокуратуре округа. Также с восьми до пяти лет снижен срок, который ему запрещено занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций и административно-хозяйственной деятельности.

Миниахметов признан виновным в получении взятки в 1,5 миллиона рублей от руководителя одного из местных коммерческих предприятий ЖКХ за покровительство работы предприятия, в том числе содействие в получении субсидий, а также непринятие мер в случае ненадлежащего исполнения организацией взятых на себя обязательств. Преступление совершено в мае 2016 года.