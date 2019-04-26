​В День России в Лянторе в Сургутском районе откроют набережную

В День России — 12 июня, в Лянторе в Сургутском районе откроют набережную вдоль реки Пим.
Работы по обустройству этого объекта подходят к концу: тут завершают укрепление береговой линии, чуть позже будут высажены цветы, засеян газон. К началу лета появится еще одна детская площадка для дошкольников (ранее тут уже были установлены несколько таких конструкций для детей), а также скалодром для подростков и точки быстрого питания.
На новой набережной уже имеются спортивные площадки, скейтпарк, большая сцена для массовых мероприятий, скамейки и так далее.
На набережную Пима в целом было потрачено чуть более 40 млн рублей.
О проекте «Национальные костюмы народов Югры» расскажет председатель Чувашского НКЦ «Туслах» Татьяна Кузьмина // ONLINE 30 апреля в 11.00