​В День России в Лянторе в Сургутском районе откроют набережную

В День России — 12 июня, в Лянторе в Сургутском районе откроют набережную вдоль реки Пим.

Работы по обустройству этого объекта подходят к концу: тут завершают укрепление береговой линии, чуть позже будут высажены цветы, засеян газон. К началу лета появится еще одна детская площадка для дошкольников (ранее тут уже были установлены несколько таких конструкций для детей), а также скалодром для подростков и точки быстрого питания.

На новой набережной уже имеются спортивные площадки, скейтпарк, большая сцена для массовых мероприятий, скамейки и так далее.

На набережную Пима в целом было потрачено чуть более 40 млн рублей.