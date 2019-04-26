​В Когалыме аптеку оштрафовали на миллион рублей за продажу запрещенных БАДов для восстановления потенции

Арбитражный суд Югры оштрафовал одну из аптек Когалыма на один миллион рублей за продажу фальсифицированной биологической активной добавке к пище «Саймы». Таким образом, удовлетворен иск, поданный в инстанцию региональным Роспотребнадзором.

В ведомстве отметили, что в состав БАДа входят не зарегистрированные фармацевтические субстанции «варденафил» и «тадалафил», которые не являются естественными элементами питания.

«Учитывая, что на момент проверки указанный БАД к пище «Саймы» не был изъят из обращения и находился в продаже в торговом зале аптеки на полке вместе с другими биологически активными добавками и предлагался для реализации потребителям, судом признан факт реализации фальсифицированной биологически активной добавки. Следовательно, юридическое лицо совершило вменяемое ему административное правонарушение», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что решение арбитражного суда не вступило в законную силу, поскольку обжалуется в порядке апелляционного производства.

Как следует из открытых источников, препарат «Саймы» производит китайская компания. Он предназначен для восстановления нарушенной потенции у мужчин.