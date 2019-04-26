​Полиция Мегиона проверяет информацию об убийстве собак в неофициальном приюте для бездомных животных

Полицейские Мегиона проверяют информацию об убийстве трех собак в неофициальном приюте для животных. Заявление о фактах жестокого обращения с животными подала местная жительница.

Ранее в паблике «Типичный Мегион» сообщалось, что в небольшом импровизированном приюте неизвестные расстреляли двух собак в упор, еще одну забили лопатой и разрезали глаза. По словам автора поста, на территории мини-приюта находилось около 30 животных, за которыми ухаживали местные жители.

По сведению полиции, собаки, о которых идет речь, жили на окраине города, а подкармливали их дети. «Заявительницы дала объяснение, что дети подкармливали животных на окраине города, но когда они пришли снова, то обнаружили трупы собак. Назначено проведение проверки по этому поводу, после нее будет принято решение о возбуждении уголовного дела», - пояснили РИА «Новости» в пресс-службе УМВД Югры.