​Депутаты Югры вызвали на отчет чиновников, отвечающих за развитие малого бизнеса

Под председательством Сергея Великого в Думе Югры состоялся Правительственный час. Депутаты югорского парламента рассмотрели годовые отчеты трех институтов, обеспечивающих в регионе поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства: Фонда поддержки предпринимательства Югры, Югорской региональной микрокредитной компании и Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства автономного округа.

Сергей Стручков, генеральный директор ФПП Югры, озвучил основные параметры работы организации в минувшем году. Основной упор работы Фонда приходится на консультационные услуги, в 2018 году таковых предоставлено более 27 000. В предпринимательскую деятельность вовлечено более 19 000 человек, обучение прошли порядка 9 500. Что касается финансовой поддержки, средства направлены в 362 предприятия малого и среднего бизнеса, 76 субъектам МСП предоставлены в аренду помещения. Ключевые направления работы Фонда в 2018 году – Школа социального предпринимательства (Результат - сформировано 156 социальных проектов) и поддержка молодого предпринимательства (205 открытых предприятий).

- Денежные средства, получаемые малым бизнесом от Фонда поддержки предпринимательства Югры, способствуют повышению устойчивости компаний, помогают сохранять имеющиеся в них рабочие места. В 2018 году субъектами МСП Югры при поддержке Фонда было создано 691 новое рабочее место. – Отметил председатель заседания, депутат от фракции «Единая Россия» Сергей Великий. - 521 новое рабочее место удалось создать с помощью микрозаймов, предоставленных Югорской региональной микрокредитной компанией. Процентная ставка по микрозаймам здесь в 2018 году была на уровне ключевой ставки Банка России - 7,75% годовых, для социальных предпринимательских инициатив – 6,5% годовых.

По словам гендиректора Фонда «Югорская региональная микрокредитная компания» Аркадия Белова, рост объема портфеля займов Фонда составил в 2018 году 671,3 млн. рублей, что на 13% больше, чем годом ранее. 119,7 млн. рублей направлены на приобретение транспорта и спецтехники, 33,9 млн. рублей - на строительство объектов недвижимости, 104 млн. рублей вложены в приобретение оборудования и комплектующих. Кроме того, с помощью микрозаймов получателями были рефинансированы два кредита, осуществлено пополнение оборотных средств компании и оплачены иные расходные обязательства. Более половины заемщиков Фонда (148 ед.) - новые заемщики. 33 субъекта малого бизнеса, получившие микрозаймы, осуществляют деятельность менее года.



Еще один доклад представила депутатам Ирина Гайченцева, генеральный директор Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Югры». Фонд выступает в качестве единого экспортного окна, являясь посредником взаимодействия предпринимателей со структурами поддержки экспорта на федеральном и региональном уровнях. За 2018 год объем экспорта Югры превысил 20 млрд. долл. США, что на 39% выше, чем в 2017-ом. Лидирующие позиции занимают минеральные продукты, древесина и целлюлозно-бумажные изделия. Основные торговые партнеры Югры - Нидерланды, Германия и Великобритания. Стоит отметить, что 68,5% всех компаний-экспортеров в Югре - субъекты малого и среднего бизнеса.