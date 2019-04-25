В аэропорту Сургута открывается зал повышенной комфортности для пассажиров международных рейсов

Долгожданное открытие зала PriorityPass, обслуживающего пассажиров, вылетающих на международные направления, состоится уже в начале мая – специально к летнему сезону отпусков.

Новое помещение площадью около 100 кв. м. расположено в стерильной зоне пограничного контроля и будет принимать гостей в круглосуточном режиме. Зал повышенной комфортности открыт для посещения держателей карт Priority Pass, Diners Club и LoungeKey (в присутствии владельца карты и при наличии посадочного талона). Также воспользоваться услугами зала Priority Pass смогут и пассажиры, оплатившие их на месте за наличный или безналичный расчет.

Зал повышенной комфортности рассчитан на одновременное обслуживание 30 человек, включает пользование бесплатным интернетом Wi-Fi, периодические печатные издания различной тематики и «Шведский стол» с набором холодных и горячих закусок и прохладительных напитков. В интерьере нового зала будут преобладать спокойные, классические, шоколадно‐бежевые тона. Стильный и современный дизайн с элементами фото-декора с символикой аэропорта, создадут приятную атмосферу для отдыха.

Кроме того, приятным сюрпризом для сургутян станет открытие в международном секторе буфет-кафе! Теперь скоротать ожидание рейса можно в уютном интерьере с чашечкой любимого напитка или лёгким обедом. Предлагаемые посетителям блюда готовят в цехе бортового питания аэропорта, что гарантирует соответствие строгим требованиям качества, предъявляемым авиакомпаниями.