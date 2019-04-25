В Югре появился гуманитарный добровольческий корпус с дислокацией в Сургуте

В Югре заработала некоммерческая организация «Гуманитарный добровольческий корпус» с местом дислокации в Сургуте. Ее возглавил Эдуард Логинов — член общественной палаты Югры, председатель общественной организации инвалидов и ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Содружество».

«Главное направление работы Гуманитарного добровольческого корпуса на сегодняшний день — обучение добровольцев ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, — рассказал Логинов СИА-ПРЕСС. — Такое обучение в России никем не проводится. У нас же есть предварительная договоренность с СурГУ, прорабатываем учебные планы. В обучение будет входить медицинская подготовка с международной сертификацией».

Также корпус будет заниматься консолидация усилий различных добровольческих организаций для реализации значимых гуманитарных и социальных проектов, оказывать помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, проводить культурные и гуманитарные акции, интеллектуальные форумы, спортивные состязания, исторические реконструкции и так далее.

У Гуманитарного корпуса имеется группа в соцсети, где можно подробнее узнать о детальности НКО, ее миссии и задачах.