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В Югре появился гуманитарный добровольческий корпус с дислокацией в Сургуте

В Югре заработала некоммерческая организация «Гуманитарный добровольческий корпус» с местом дислокации в Сургуте. Ее возглавил Эдуард Логинов — член общественной палаты Югры, председатель общественной организации инвалидов и ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Содружество».

«Главное направление работы Гуманитарного добровольческого корпуса на сегодняшний день — обучение добровольцев ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, — рассказал Логинов СИА-ПРЕСС.Такое обучение в России никем не проводится. У нас же есть предварительная договоренность с СурГУ, прорабатываем учебные планы. В обучение будет входить медицинская подготовка с международной сертификацией».

Также корпус будет заниматься консолидация усилий различных добровольческих организаций для реализации значимых гуманитарных и социальных проектов, оказывать помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, проводить культурные и гуманитарные акции, интеллектуальные форумы, спортивные состязания, исторические реконструкции и так далее.

У Гуманитарного корпуса имеется группа в соцсети, где можно подробнее узнать о детальности НКО, ее миссии и задачах.


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Сегодня в 11:04, просмотров: 293, комментариев: 1


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Комментарии:
Марина Соболевская
не нравится
Сегодня в 15:16
За чей счет банкет? Зарплата руководителю и прочим задействованным лицам откуда капает? Или эта работа бескорыстна?

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