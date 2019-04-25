Юные югорчане могут принять участие в окружном интернет-конкурсе детского рисунка «Радуга Югры»

Юных югорчан 6-17 лет приглашают принять участие в интернет-конкурсе детского рисунка «Радуга Югры». Заявки принимает Окружной Дом народного творчества до 21 мая в электронном виде.

Работы могут быть созданы в любой художественный технике и стилистике. Имеется несколько номинаций:

Народные сказки;

Герои легенд, преданий, сказаний, былин и проч;

Народные традиции, обычаи и обряды;

Народные праздники.

Победителей назовут 31 мая. Заявки нужно отправлять на почту hto@odntugra.ruи arzamascevaen@odntugra.ruс пометкой «Конкурс «Радуга Югры»

Более подробная информация о конкурсе имеется на сайте Окружного Дома народного творчества.