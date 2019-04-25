Юные югорчане могут принять участие в окружном интернет-конкурсе детского рисунка «Радуга Югры»

Юных югорчан 6-17 лет приглашают принять участие в интернет-конкурсе детского рисунка «Радуга Югры». Заявки принимает Окружной Дом народного творчества до 21 мая в электронном виде.
Работы могут быть созданы в любой художественный технике и стилистике. Имеется несколько номинаций:
- Народные сказки;
- Герои легенд, преданий, сказаний, былин и проч;
- Народные традиции, обычаи и обряды;
- Народные праздники.
Победителей назовут 31 мая. Заявки нужно отправлять на почту hto@odntugra.ruи arzamascevaen@odntugra.ruс пометкой «Конкурс «Радуга Югры»
Более подробная информация о конкурсе имеется на сайте Окружного Дома народного творчества.
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