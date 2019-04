​S&P повысило оценку кредитоспособности Альфа-Банка и подтвердило его рейтинги на уровне «BB+/В»

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило оценку собственной кредитоспособности Альфа-Банка до «bb+» с «bb», долгосрочный и краткосрочные кредитные рейтинги Альфа-Банка подтверждены на уровне «BB+/В». Долгосрочный кредитный рейтинг ABH Financial Ltd. повышен до «BB-» с «B+», краткосрочный кредитный рейтинг подтвержден на уровне «B». Прогнозы по рейтингам Альфа-Банка и ABH Financial Ltd. – «Стабильные».

Агентство S&P отмечает, что Альфа-Банк демонстрирует устойчивость к сложным условиям ведения операционной деятельности, что подтверждается стабильно высокими показателями генерируемой выручки, а также более низкими расходами на формирование резервов на возможные потери по кредитам по сравнению с банковским сектором. В связи с этим агентство S&P повысило оценку характеристик собственной кредитоспособности Банка, что обусловило повышение рейтинга ABH Financial Ltd.

При этом Альфа-Банк по-прежнему поддерживает адекватные показатели капитализации и демонстрирует эффективную систему управления рисками, отсутствие директивного кредитования и быстрое обращение взыскания на залоговое имущество, говорится в обосновании S&P. Рейтинговое агентство ожидает, что эти факторы поддержат качество активов банка даже в периоды рыночного спада. В дополнение, Альфа-Банк обладает более стабильным доступом к финансовым рынкам в сравнении с сопоставимыми российскими организациями.

Кроме того, аналитики обращают внимание на значительный прогресс в снижении концентрации кредитного риска. S&P ожидает, что и в дальнейшем Группа будет успешно управлять рисками, связанными со стратегией активного развития розничного кредитования, благодаря знанию рынка и значительному уровню прибыли.

«Повышение оценки собственной кредитоспособности Альфа-Банка и кредитного рейтинга холдинговой компании ABH Financial Ltd свидетельствует о высоком уровне нашей надежности и кредитоспособности, а также правильности выстроенной нами стратегии», - подчеркнул заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.