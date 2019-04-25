​Более 500 заявок подано на получение первого гранта губернатора Югры

На первый грант губернатора Югры поступило более 500 заявок от различных некоммерческих организаций. Наиболее активными оказались НКО из Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Нягани и Сургутского района.

«Общая сумма, запрашиваемая на реализацию проектов, составила более 400 миллионов рублей», — сообщается на портале «Открытый регион – Югра». Однако сумма поддержки, которую выделили в этом году, — 100 млн рублей.

Победители будут названы в середине июня.