​Сергей Шевченко назначен членом правления Альфа-Банка

Директор по управлению и развитию сети Альфа-Банка Сергей Шевченко назначен членом Правления банка. Кандидатура Шевченко прошла все необходимые согласования и была одобрена ЦБ РФ.

К команде Альфа-Банка Сергей Шевченко присоединился в начале 2019 года. До прихода в Альфа-Банк занимал пост Президента-Председателя Правления, входил в состав Наблюдательного совета Бинбанка. С февраля 2018 года возглавлял Временную администрацию Бинбанка, ранее — в ноябре 2017 года руководил Временной администрацией банка «ФК Открытие». В мае 2017 года возглавил Службу текущего банковского надзора Банка России. В 2014-2017 гг. возглавлял Балтийский банк, входящий в группу Альфа-Банка. С августа по декабрь 2014 года руководил Временной администрацией Агентства по страхованию вкладов по управлению Балтийским Банком. В 2010-2013 гг. занимал должность заместителя председателя Московского банка Сбербанка России, с 2013-2014 - занимал должность советника председателя Московского банка Сбербанка России. В 2009 году работал в банке «Северная Казна» на должности заместителя Председателя Правления. В 2003-2009 гг. занимал должность старшего вице-президента Альфа-Банка.

Сергей Шевченко окончил МГИМО МИД СССР в 1982 году по специальности «международные экономические отношения».