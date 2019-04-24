Мобильная сеть развивается в России, и в Сургуте тоже. Данные Роскомнадзора

Операторы связи «большой четверки» продолжают развивать сети мобильной связи по всей России. По данным пресс-службы Роскомнадзора, с начала года количество базовых станций основных операторов мобильной связи возросло на 3%, составив на 1 апреля 719 282.

Лидерство по количеству базовых станций по-прежнему удерживает ПАО «МегаФон», на 20% обгоняя второго игрока рынка связи – у «зеленого» оператора их 232 055. У ПАО «МТС» с учетом прироста 180 068 объектов связи, ООО «Т2 Мобайл» – 156 972, у ПАО «ВымпелКом» – 150 187.

При этом на 6% увеличилось количество базовых станций сети связи стандарта LTE (до 260 334). Вместе с тем незначительно возросло количество РЭС третьего (стандарт IMT-2000/UMTS) и второго (GSM) поколений. С начала года число базовых станций данных стандартов приросло всего на 1%. Всего на территории России эксплуатируется более 2 млн. РЭС различных служб радиосвязи.

Технический руководитель «МегаФона» в Югре Алексей Тащиев отмечает, что сегодня 4G-сеть и быстрый мобильный интернет доступны 90% населения округа. В ближайших планах оператора – полномасштабный запуск базовых станций стандарта NB-IoT в Сургуте.

NarrowBand Internet of Things – это стандарт связи, предназначенный для передачи данных между датчиками и приборами, сеть необходима для реализации решений в рамках концепции «умный город».