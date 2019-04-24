Анатолий Сименяк: «Надо доводить начатое до конца»

23 апреля председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк и народный избранник Вячеслав Виговский побывали в сельском поселении Солнечный. В рамках рабочей поездки они встретились с главой поселения Игорем Наумовым и посетили ряд объектов, на ремонт или реконструкцию которых районной Думой выделялись средства в прошлом году.

Один из них – культурно-спортивный комплекс «Солнечный». Здание, бывшее в 80-х годах овощехранилищем, в 1991 году обрело новое назначение – стало культурно-спортивной частью поселения. Народному избраннику от поселения Вячеславу Виговскому КСК знаком с детства, когда он ходил сюда заниматься спортом. И происходящие здесь изменения к лучшему для него особенно важны. Сегодня КСК посещают около 300 человек в день и вопрос комфорта и безопасности залов для занимающихся спортом – один из главных в этой повестке дня районных депутатов.





В 2018 году обновление в «Солнечном» началось с зала единоборств. Общая стоимость работ составила почти 4 миллиона рублей. При этом 3 миллиона было выделено в рамках межбюджетных трансфертов, остальные средства взяты из бюджета поселения. В целом, народные избранники остались довольны увиденным: светлый зал – просторный и тёплый; новый потолок, ровное напольное покрытие взамен «играющего» деревянного, динамичное цветовое решение. Однако, председатель Думы района, со свойственным ему хозяйским взглядом, подробно расспрашивал о качестве ремонта, внимательно слушая ответы и анализируя увиденное.

– Пол постелили качественно? – обращается с одним из вопросов Анатолий Петрович к директору КСК Сергею Этезову. – Со временем не вздуется?

– Зиму выдержали, – последовал ответ. – В сильные морозы проводили соревнования. Всё в норме.

Второй зал, который осмотрели депутаты – борцовско-тренажёрный – только ждёт ремонта. «Прошлый век», – произнёс председатель Думы, оглядывая стены, оббитые серым профлистом, металлические конструкции по периметру и потолку, облезлый деревянный пол… Действительно, после новенького зала единоборств – картина, мягко говоря, унылая. Но к 1 сентября, как пообещали Игорь Наумов и Сергей Этезов, помещение полностью преобразится. На средства, выделенные Думой Сургутского района, в размере 4 миллионов рублей, в зале поменяют и утеплят пол, заменят двери, внутреннюю обшивку, отремонтируют отопление и потолок. Необходимая документация на проведение ремонтных работ уже готова.

В ходе осмотра комплекса, конечно же, депутаты отметили и нуждающиеся в ремонте коридорные группы, кабинеты и технические помещения. Прежде чем обещать помочь с решением этих проблем, Анатолий Сименяк выразил своё мнение:

– После ремонта второго зала нужно сделать смету расходов. Посмотрим, сколько ещё нужно средств, чтобы привести в порядок КСК «Солнечный», чтобы он отвечал всем современным требованиям. Надо доводить начатое до конца.