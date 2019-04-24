РЖД показала новые купейные вагоны «с удобствами отеля»

Компания РЖД на Рижском вокзале в Москве показала новые купейные вагоны с душевыми кабинами, а также кухонным помещением с холодильником и микроволновой печью. До 2025 года должно быть поставлено 3,5 тысячи таких вагонов на сумму 237 миллиардов рублей. Исполнителем станет АО «Трансмашхолдинг» и, в частности, Тверской вагоностроительный завод.

В каждом купе такого вагона будут розетки, индивидуальные сейфы для личных вещей и USB-гнезда для зарядки гаджетов. Также пассажирам доступен климат-контроль, а в вагоне может быть расположен автомат для продажи мелких закусок.

Вагоны будут выполнены в виде двойной сцепки с герметичным переходом, что должно увеличить внутреннее пространство, доступное пассажирам.

Напомним, что в прошлом году РЖД анонсировала новый облик плацкартных вагонов.