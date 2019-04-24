​В Сургут и другие города Югры привезут Благодатный огонь из Иерусалима

Делегация Ханты-Мансийской епархии 26 апреля отправится в Иерусалим на Святую землю за Благодатным огнем. Об этом сообщил на брифинге митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел.

Благодатный огонь прямым рейсом привезут из Тель-Авива в Ханты-Мансийск, а затем в Сургут к началу Пасхального богослужения. После чего в течение Светлой Седьмицы он будет доставлен в другие храмы Югры.

Отметим, что ранее Благодатный огонь привозили в день самой Пасхи к вечерней службе. Но в этом году делегация из Югры впервые будет присутствовать при схождении Благодатного огня в иерусалимском храме Воскресения Христова.