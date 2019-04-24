Где в Сургуте дом с красивым фасадом

Архитектура Сургута - сейчас одна из самых популярных тем для жителей города, и мы не прошли мимо. Поговорим о визуальных решениях в новостройках города.

Сегодня под прицел попал жилой дом «Азбука», который расположен на улице Ивана Захарова.

От пастельного бежевого до сочного зеленого — эти цвета гармонично сочетаются в облицовке фасада дома «Азбука». Этот дом точно будет заметен в общей панораме микрорайона и принесет жителям много визуального эстетического удовольствия.

А еще на его фоне будут получаться стильные снимки. Жители Ханты-Мансийска уже оценили. Там проект уже реализован.

Сургутяне же смогут насладиться финальным видом фасада в конце мая (сейчас фасад готов на 65 %). А в сентябре 2019 года строительство дома будет завершено полностью.