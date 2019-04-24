​Альфа-Банк, Яндекс и MasterCard представили карту Яндекс.Плюс с кешбэком до 10%

Альфа-Банк вместе с Яндекс и MasterCard предложили пользователям карту Яндекс.Плюс. С такой картой пользоваться сервисами Яндекса выгоднее: она дает кешбэк до 10% на Такси, Еду, Драйв, Афишу и не только — всего в списке 15 сервисов. Кроме того, ее обладатель получает кешбэк до 5% в категории рестораны, развлечения, спорт, образование и 1% на остальные покупки. Выпуск и обслуживание дебетовой карты бесплатны.

«Мы рады предложить удобную и выгодную карту, с помощью которой клиенты банка могут воспользоваться кешбэком и скидками на все продукты и услуги Яндекса. Для нас очень важен запуск совместного продукта, так как он дает доступ клиентам к лучшим сервисам - как банковским, с нашей стороны, так и нефинансовым со стороны нашего партнера», — говорит руководитель розничного бизнеса, член правления Альфа-Банка Майкл Тач.

Яндекс.Плюс — это карта World Mastercard, кредитная или дебетовая. Она подходит для повседневных покупок, онлайн-платежей и переводов, на нее можно получать зарплату, с ней удобно путешествовать. Главное преимущество карты — кешбэк на все:

10% на поездки с Яндекс.Такси и 5% в остальных сервисах, включая маркетплейс Беру, Еду, Драйв, Афишу и Путешествия. Сервисы с десятипроцентным кешбэком будут сменять друг друга каждые три месяца. Так, в Такси он будет действовать до конца июля, а начиная с августа кешбэк 10% можно будет получить за оплату покупок в другом сервисе

на поездки с Яндекс.Такси и 5% в остальных сервисах, включая маркетплейс Беру, Еду, Драйв, Афишу и Путешествия. Сервисы с десятипроцентным кешбэком будут сменять друг друга каждые три месяца. Так, в Такси он будет действовать до конца июля, а начиная с августа кешбэк 10% можно будет получить за оплату покупок в другом сервисе 5% на покупки сразу в четырёх категориях: рестораны, развлечения, спортивные товары и образовательные услуги

на покупки сразу в четырёх категориях: рестораны, развлечения, спортивные товары и образовательные услуги 1% на все остальные покупки

Кешбэк начисляется ежемесячно в российских рублях.

Еще выгоднее карта будет вместе с подпиской на Яндекс.Плюс: пользователи получают скидки на Такси и Драйв в дополнение к кэшбэку, полный доступ к Яндекс.Музыке, бесплатную доставку покупок в маркетплейсе Беру и другие преимущества. Если тратить по карте от 5000 рублей в месяц, плата за подписку полностью возвращается в виде кешбэка.

«С банковской картой Яндекс.Плюс пользователи смогут получить ещё больше от сервисов Яндекса. Эта карта пригодится и тем, кто регулярно ездит на Яндекс.Такси, и тем, кто иногда покупает билеты на Яндекс.Афише, и даже тем, кто вообще не пользуется нашими сервисами. Кэшбэк на любые покупки и бесплатное обслуживание делают карту Яндекс.Плюс выгодной для всех», — говорит операционный директор Яндекса Грег Абовский.

Клиенты банка могут заказать и выпустить карту всего за минуту в мобильном приложении Альфа-Мобайл. Карту можно сразу добавить в Apple Pay и оплачивать покупки с помощью смартфона везде, где установлены терминалы бесконтактной оплаты, в приложениях и в интернете. При необходимости клиент всегда сможет получить физически карту в ближайшем отделении Альфа-Банка, который он указал при заказе карты, или с помощью курьера — в удобное для него время.

Кроме того, заказать карту можно на сайте Альфа-Банка, Яндекса и получить в любом отделении Альфа-Банка, или ее доставит курьер.

«Россия — одна из стран, где внедрены самые передовые мировые инновации в платежных технологиях, и где жители активно пользуются картами. Россияне любят безналичную оплату за быстроту и удобство и ценят привилегии и финансовые возможности, которые связаны именно с банковскими картами – кешбэк, бонусы, специальные предложения. В недавнем опросе ВЦИОМ 8 из 10 человек отметили, что именно наличие кешбэка является для них главным фактором при выборе карты, - сказал Алексей Малиновский, глава Mastercard в России. - Карты, которые мы представили сегодня, не только предлагают выгодные условия, но и объединяют уникальные преимущества каждого из партнеров проекта».

Обслуживание кредитной карты - первый год бесплатно, со второго года стоимость обслуживания составит 490 рублей.