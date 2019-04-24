​Альфа-Банк в Тюмени назначил нового регионального управляющего

Региональный управляющим операционного офиса «Тюменский» Альфа-Банка назначена Белокопытова Наталья. Основные задачи, которые стоят перед новым руководителем — наращивание доли присутствия банка в регионе, реализация стратегии банка в розничном и корпоративном бизнесе, а также повышение вовлеченности команды в реализацию поставленных задач.

«Наталья имеет большой опыт работы на руководящих позициях в различных финансовых структурах и отлично знает особенности банковского рынка Тюменской области. Не сомневаюсь, что ее опыт и управленческие качества будут способствовать дальнейшему развитию бизнеса Альфа-Банка в регионе», - отмечает Сергей Шевченко, директор по управлению и развитию сети Альфа-Банка.

Наталья Белокопытова родилась в Тюменской области. Окончила Российский государственный профессионально-педагогический университет по специальности «Экономист. Преподаватель экономической теории». В 2018 году завершила обучение в Международном институте менеджмента ЛИНК с присвоением квалификации Мастер делового администрирования (МВА) по программе МВА «Стратегия». Карьеру в банковском секторе начала с 1992 года в североуральском филиале «Уралпромстройбанка». С 2002 по 2005 годы в екатеринбургском филиале «Банка Москвы» прошла путь от главного экономиста до заместителя директора по корпоративному бизнесу, на должности которого проработала до октября 2014 года. С 2014 года по июнь 2015 года работала в должности руководителя регионального операционного офиса в городе Тюмень екатеринбургского филиала «Банка Москвы». С 2015 по февраль 2019 года занимала должность руководителя дирекции по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО «Банка ВТБ».