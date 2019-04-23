​В Югорске недалеко от детсада обнаружили трупы коз // ФОТО 18+

В Югорске за торговым комплексом «Столичный Плаза» обнаружены трупы трех коз. Об этом в соцсети сообщил депутат местной думы Антон Пантин. Народный избранник подчеркнул, что опасная свалка находилась недалеко от нового детского сада.

«Трупы трех коз! А потом спрашивают откуда появляются опасные инфекции и угроза жизни людей - настоящая эпидемия... Вчера появилась информация и фото, что за «Столичным Плаза», в 100 метрах от нового детского сада, вытаивают из снега три прикрытых трупа домашних коз. Торчат копыта. Кто то устроил на поле кладбище домашних животных.

Под солнцем трупы начнут гнить, сколько же заразы пойдет на детский сад?! И явно их вывезли не просто так. Скорее всего животные погибли от болезни. Уже днем на месте орудовали люди в белых халатах и масках. Резали остатки на части и складывали в пакеты... Жуть прям какая то», — говорится в посте.

В пресс-службе администрации города отнеслись к произошедшему более спокойно. Там подчеркнули, что трупы домашних животных никакой угрозы для граждан не несли. «Жилых домов в непосредственной близости от места обнаружения не находится. Детский сад «Радуга» расположен на удалении порядка 200 метров, контакт воспитанников детского сада с данным местом исключен. Так как останки находились в замороженном состоянии, попадание каких-либо бактерий в грунтовые воды невозможно. К тому же, водоснабжение учреждения централизованное, проходит несколько ступеней очистки», — пояснили в мэрии.

На данный момент трупы животных утилизированы в установленном порядке в специальной биохимической яме ООО «Зазеркалье».