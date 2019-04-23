Два известных югорчанина — Владимир Богданов и Сергей Собянин, победили в одной и той же номинации федерального проекта «Персона 20-летия».
«Персона 20-летия» — проект редакции «Ведомостей», которая в честь своего 20-летия провела голосование среди читателей и сотрудников, чтобы выяснить, какие люди стали символами прошедших двух десятилетий.
В одной из шести номинаций — «Загадка», по мнению читателей победителем стал Сергей Собянин, а по мнению редакции — Владимир Богданов. Также в этой номинации были кандидатуры Дмитрия Медведева, Рамзана Кадырова, Игоря Сечина и Евгения Пригожина.
В других номинациях победили:
«Политик» — Владимир Путин.
«Бизнесмен» — Сергей Галицкий.
«Профессионал» — Павел Дуров (чит) и Герман Греф (ред).
«Культурный герой» — Сергей Шнуров (чит) и Владимир Сорокин (ред).
«Частное лицо» — Чулпан Хаматова (чит) и Борис Ельцин (ред).
Руководитель школы татарского языка в Сургуте Гузель Шарафутдинова // ONLINE 24 апреля 15.30