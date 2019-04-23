16+
Наверх
Логотип Сиапресс

​В Ханты-Мансийский автономный округ стало приезжать меньше мигрантов

Миграционный поток прибывших иностранцев за прошедший год сократился в Югре почти на 10%. Всего миграционная служба автономного округа зафиксировала оказание 197 тысяч услуг по постановке на миграционный учет. При этом более чем на 10% снизилось количество тех, кто прибыл в Югру впервые. Продливших срок пребывания в ХМАО и зарегистрированных как временно проживающие также стало меньше.
"Основной целью въезда для 70% иностранных граждан по-прежнему является осуществление трудовой деятельности. В 2018 году в округе зарегистрировано меньшее число патентов, не требующих от иностранных граждан оформления визы. Всего зарегистрировано 33 600 патентов на осуществление трудовой деятельности, и это ниже предыдущего года на 2,7%. Меньше выдано разрешений на работу. При этом полицейские Югры сфокусировали внимание на нарушениях миграционного контроля и возбудили 444 уголовных дела. 430 из них – дела по фиктивной постановке на миграционный учет", – прокомментировал ситуацию глава комитета Думы Югры по экономической политике, региональному развитию и природопользованию Сергей Великий.

Кроме того, в минувшем году с территории Югры выдворено порядка 1900 мигрантов, вынесено свыше 1 000 решений о сокращении срока пребывания в России и свыше 5 000 запретов на въезд в страну. Усиление контроля за миграционным потоком и иностранными гражданами, находящимися в ХМАО, позитивно сказывается на состоянии преступности среди иностранцев и снижает уровень социальной напряжённости в обществе. Число преступлений со стороны мигрантов снизилось в Югре в 2018 году на 24%.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 14:45, просмотров: 122, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии закрыты.

Мнения

Я не согласен с Варламовым — у Сургута есть будущее

Я не согласен с Варламовым — у Сургута есть будущее
Илья написал: «тысячи нефтяников, бригадиров, вахтовиков, настоящих сибирских мужиков — это прошлое». Я уверен, что здесь Варламов не прав. От слова совсем!
Вадим Шувалов, глава Сургута Сегодня в 12:45
859 9
Может ли один из супругов взять кредит без согласия второго?

Может ли один из супругов взять кредит без согласия второго?
​Также разъясняем, как в случае развода будет делиться этот долг
Анастасия Варвулева, старший помощник прокурора Сегодня в 11:41
209 0
​Зачем нужен Варламов?

​Зачем нужен Варламов?
Вадим Николаевич, вам самому не неловко и не горестно, что вы принимаете известного московского тусовщика с распростертыми объятиями, а он потом пишет о том, как умело вы перепрыгиваете лужи, всячески тыкает вас в городскую грязь?
Филипп Солдатенков, сургутянин Сегодня в 11:13
496 5
​Зеленский – победа – Украина

​Зеленский – победа – Украина
Если получится у Зеленского, значит, у всех нас есть реальный шанс, что можно вот так, без революций и кровавых потрясений изменить казалось бы незыблемое
Эдуард Иваницкий, депутат думы Сургута 22 апреля в 22:11
795 21
​Правительство поддержит реализацию нацпроектов в ХМАО

​Правительство поддержит реализацию нацпроектов в ХМАО
Анна Калугина 22 апреля в 17:48
599 1
Школьникам Сургута в открытую продают насвай

Школьникам Сургута в открытую продают насвай

Проблема для города не нова, но решить ее не получается много лет. Рассказываем, как уберечь ребенка от этой напасти
Лилия Сулейманова 22 апреля в 17:40
7270 7
За эти полчаса в суде мы узнали больше, чем за предыдущие три года

За эти полчаса в суде мы узнали больше, чем за предыдущие три года
Дмитрий Попов, экс-глава Сургута 22 апреля в 16:42
1037 4
Олег Владимиров

​Меньше работы, больше кабинетов
Все больше и больше различных дел, проектов и затей власти делегируют общественности и бизнесу. Но почему тогда у нас столько чиновников?
Олег Владимиров 22 апреля в 16:40
850 8
Илья Варламов: «Это нормально, что некоторые моногорода умирают после потери донора. Это может случиться и с Сургутом»

Илья Варламов: «Это нормально, что некоторые моногорода умирают после потери донора. Это может случиться и с Сургутом»
Интервью с известным урбанистом и блогером Ильей Варламовым о том, чего не хватает Сургуту
Артем Мазнев 22 апреля в 14:52
1086 2
​Варламов, прости!

​Варламов, прости!
Почему на встречу с известным урбанистом не смогли попасть многие сургутяне?
Сергей Глинских, сургутянин 22 апреля в 12:18
986 26
​О предоставлении жилья инвалидам

​О предоставлении жилья инвалидам
Гражданину, страдающему тяжелой формой хронического заболевания, при котором совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, соответствующее жилое помещение должно быть предоставлено незамедлительно
Адвокат Оксана Рудик 22 апреля в 09:46
398 0
​Строительная компания «Новые Бизнес-технологии» прокомментировала конфликт с дольщиками ЖК «Новые ключи»

​Строительная компания «Новые Бизнес-технологии» прокомментировала конфликт с дольщиками ЖК «Новые ключи»
Пресс-служба ООО «НБТ» 22 апреля в 09:21
1100 8
​В Сургуте жители дома судятся с застройщиком из-за трещин в стенах

​В Сургуте жители дома судятся с застройщиком из-за трещин в стенах
Строительная компания считает, что отваливающаяся штукатурка — не повод возвращать квартиры
Анастасия Якупова 22 апреля в 09:15
1172 10
Олег Владимиров

​Шаг от Византии
Что я увидел на стадионе в Киеве
Олег Владимиров 21 апреля в 11:56
1103 8
Желаю всем работникам органов местного самоуправления мудрости в принятии решений, крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях!

Желаю всем работникам органов местного самоуправления мудрости в принятии решений, крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях!
Надежда Красноярова, председатель думы Сургута 21 апреля в 10:10
524 0
​Уважаемые работники окружной Станции переливания крови, жители Югры – доноры! От всей души поздравляю вас с праздником

​Уважаемые работники окружной Станции переливания крови, жители Югры – доноры! От всей души поздравляю вас с праздником
Надежда Красноярова, председатель думы Сургута 20 апреля в 10:04
750 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика