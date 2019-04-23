​В Ханты-Мансийский автономный округ стало приезжать меньше мигрантов

Миграционный поток прибывших иностранцев за прошедший год сократился в Югре почти на 10%. Всего миграционная служба автономного округа зафиксировала оказание 197 тысяч услуг по постановке на миграционный учет. При этом более чем на 10% снизилось количество тех, кто прибыл в Югру впервые. Продливших срок пребывания в ХМАО и зарегистрированных как временно проживающие также стало меньше.

"Основной целью въезда для 70% иностранных граждан по-прежнему является осуществление трудовой деятельности. В 2018 году в округе зарегистрировано меньшее число патентов, не требующих от иностранных граждан оформления визы. Всего зарегистрировано 33 600 патентов на осуществление трудовой деятельности, и это ниже предыдущего года на 2,7%. Меньше выдано разрешений на работу. При этом полицейские Югры сфокусировали внимание на нарушениях миграционного контроля и возбудили 444 уголовных дела. 430 из них – дела по фиктивной постановке на миграционный учет", – прокомментировал ситуацию глава комитета Думы Югры по экономической политике, региональному развитию и природопользованию Сергей Великий.

Кроме того, в минувшем году с территории Югры выдворено порядка 1900 мигрантов, вынесено свыше 1 000 решений о сокращении срока пребывания в России и свыше 5 000 запретов на въезд в страну. Усиление контроля за миграционным потоком и иностранными гражданами, находящимися в ХМАО, позитивно сказывается на состоянии преступности среди иностранцев и снижает уровень социальной напряжённости в обществе. Число преступлений со стороны мигрантов снизилось в Югре в 2018 году на 24%.