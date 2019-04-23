В Югре создали нейронную сеть «Vika» — аналог голосового помощника «Алиса»

На базе Югорского научно-исследовательского института информационных технологий разработана нейронная сеть «Vika» — аналог голосового помощника «Алиса».

По информации разработчиков, «Vika» поможет югорчанам получать информацию о наиболее востребованных госуслугах, ответы на интересующие вопросы в режиме реального времени.

Сеть осуществляет диалог с пользователем по вопросам зачисления в школу, постановки в очередь в детский сад, текущей успеваемости учащихся, регистрации актов гражданского состояния, записи на прием к врачу и многим другим. Реализованы электронные сервисы по поиску медицинского участка, управляющей компании, цен на топливо, контактной информации органов власти, спортивных секций и междугородних автобусных маршрутов.