​Прокуратура наказала заместителя главы Белоярского района за нарушения в сфере госзакупок

Заместитель главы Белоярского района оштрафован на 36 тысяч рублей за нарушение законодательства в сфере закупок. Таковы результаты проверки прокуратуры Белоярского, сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

Нарушения были найдены при строительстве детсада и дороги.

«Установлено, что документация на строительство детского сада содержала не предусмотренные законом требования к участникам аукциона, а в проект муниципального контракта на завершение строительства объездной автодороги не включено положение об ответственности подрядчика за невыполнение работ, осуществляемых самостоятельно», — пояснили в ведомстве.

Чиновника привлекли к ответственности по двум административным статьям: «утверждение документации об аукционе с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок» и «установление требований к участникам закупки требований, не предусмотренных законодательством о контрактной системе».