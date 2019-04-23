​В офисах Сбербанка можно оформить потребительский кредит под 11,9%

Югорчане могут оформить потребительский кредит в офисах Сбербанка по ставке от 11,9% до 19,9%. Минимальная сумма кредита – 30 тыс. рублей, максимальная – 5 млн рублей. Оформить заем могут клиенты в возрасте от 18 до 70 лет, сроком от 3 месяцев до 5 лет. Если клиент получает пенсию или зарплату на карту Сбербанка, для подачи заявки потребуется только паспорт. Другим заемщикам нужно будет предоставить справку 2НДФЛ и копию трудовой книжки. Решение по кредиту принимается в течение 2 минут.

«Консультанты Сбербанка ответят на все интересующие вопросы, помогут рассчитать комфортный размер ежемесячного платежа. Сейчас в банке действует акция – получить кредит на сумму от 300 000 рублей можно под 11,9% годовых. Это отличная возможность совершить нужные покупки или отправится в долгожданный отпуск. Воспользоваться предложением можно до 29 апреля 2019 года», – рассказал заместитель управляющего Ханты-Мансийским отделением Сбербанка Сергей Баев.

Банк не взымает комиссию за выдачу кредита. Можно досрочно погасить заем в офисе банка или через приложение Сбербанк Онлайн. Получить подробную информацию о потребительском кредитовании и найти на карте ближайший офис Сбербанка для подачи заявки можно на официальном сайте www.sberbank.ru в разделе «Кредит на любые цели».