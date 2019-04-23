​Альфа-Банк занимает 65% рынка импортного факторинга

По итогам 1 квартала 2019 года Альфа-Банк занял первое место по объему портфеля импортного факторинга, согласно данным Ассоциации факторинговых компаний (АФК). Доля банка на этом рынке составила рекордные 65%, объем задолженности клиентов по импортным контрактам - 1,4 млрд рублей. При этом совокупный факторинговый портфель банка за тот же период превысил 62 млрд рублей.

«Альфа-Банк является безусловным лидером рынка импортного факторинга. Мы единственными в России осуществляем прямое финансирование импортных закупок. Крупные корпоративные клиенты Альфа-Банка могут работать с зарубежными поставщиками так же легко, как и с российскими. Они сразу получают отсрочку платежа в нужной валюте, избегая посреднических схем с участием зарубежных факторов», - подчеркнул директор по продажам факторинга Альфа-Банка Павел Шишов.

Кроме того, импортный факторинг позволяет оптимизировать оборотный капитал, а зачастую – еще и улучшить условия закупки благодаря предоплате. Если платеж проходит в валюте, Альфа-Банк хеджирует риски покупателя, фиксируя стоимость поставки в рублях по выгодному курсу дилера.

«Импортный факторинг пользуется высоким спросом у наших клиентов. С его помощью они закупают зарубежные продукты питания, алкоголь, программное обеспечение и другие товары. Помимо собственно финансирования, Банк представляет полный спектр услуг по валютному контролю, конвертации и сопровождению сделки», - отметил Павел Шишов.

Ассоциация факторинговых компаний — профессиональное общественное объединение участников рынка факторинга в Российской Федерации. Рейтинг подготовлен на основе предварительных данных о развитии бизнеса участников АФК и других российских факторов в 1 квартале 2019 года. Ознакомиться с его результатами можно по ссылке.