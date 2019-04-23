​Минэкономразвития прогнозирует рост реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян в 2019 году вырастут на один процент. До 2022-го рост составит 1,8 процента, до 2024-го — два процента. Данные прогноза Минэкономразвития по социально-экономическому развитию РФ публикует «Российская газета».

Также ожидается, что число людей, имеющих доход ниже величины прожиточного минимума, сократится с 12 процентов в 2019 году до 9,3 процента к 2022 году и до 6,6 процента к 2024 году. Параллельно увеличится спрос на товары и услуги, что приведет к росту оборота розничной торговли до 2,8 процента в 2024 году.

На увеличение реальных доходов повлияют индексация социальных выплат, ежегодное установление МРОТ на уровне величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал предыдущего года, развитие форм предоставления социальной помощи нуждающимся, а также поддержка отдельных категорий граждан, таких как семьи с детьми.