​В Лангепасе под суд пойдет житель Алтайского края, который поджег магазин

Прокуратура Лангепаса направила в суд уголовное дело жителя Алтайского края, которого обвиняют в покушении на уничтожение имущества путем поджога. Мужчина попытался поджечь магазин за денежное вознаграждение.

«Обвиняемый в октябре 2018 года за денежное вознаграждение, полученное от неустановленного лица, используя канистру с бензином совершил поджог одного из магазинов города, после чего с места преступления скрылся. Однако довести свой преступный умысел до конца не смог, поскольку возгорание ликвидировано службой пожарной охраны. В результате преступных действий потерпевшему мог быть причинен ущерб в размере более миллиона рублей», — рассказали в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Суда обвиняемый дожидается под стражей. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.