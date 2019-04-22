​В Югре выросло количество обращений по вопросам нарушения жилищных прав

26 апреля в Ханты-Мансийске состоится очередное заседание думы Югры. В числе других вопросов парламентарии рассмотрят доклады окружного Уполномоченного по правам человека Натальи Стребковой и окружного Уполномоченного правам ребенка Татьяны Моховиковой. Тексты докладов объемны: каждый содержит более полутора сотен страниц с иллюстрированным содержанием текущей деятельности, исполняемой правозащитниками.

- В числе обращений в адрес Уполномоченного по правам человека в Югре по-прежнему превалируют жалобы граждан на нарушение жилищных прав, что свидетельствует о проблемах их реализации и, пожалуй, о жизненной потребности наших граждан в улучшении жилищных условий. Наибольшее число обращений к Наталье Васильевне по этим вопросам принадлежит хантымансийцам, вдвое больше, чем в других муниципалитетах. – Отметил депутат думы Югры, председатель парламентского комитета по экономической политике, региональному развитию и природопользованию Сергей Великий. – Не реже югорчане обращаются с жилищными вопросами и к Окружному Уполномоченному по правам ребенка. Из почти полутора тысяч обращений, поступивших к Татьяне Дмитриевне в 2018 году, более 350 отнесены Уполномоченным к категории защиты жилищных прав детей.

Следует отметить, что за два последних года количество обращений по вопросам нарушения жилищных прав выросло в Сургуте, Нижневартовске, Нягани и Лангепасе. Наиболее высокие показатели числа обращений по жилищным вопросам в адрес Уполномоченного по правам человека кроме столицы Югры приходятся на Нефтеюганск, Нягань, Мегион и Пыть-Ях.