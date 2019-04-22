​«Зачем нужен Сургут?» Урбанист Илья Варламов поделился впечатлениями от посещения города

Накануне Сургут посетил урбанист Илья Варламов, снимавший тут очередной выпуск шоу БДСМ («Большая дорога с мэром»), главным героем которого стал глава города Вадим Шувалов.

Московский эксперт также провел встречу с горожанами и дал интервью корреспонденту СИА-ПРЕСС: «Это нормально, что некоторые моногорода умирают после потери донора. Это может случиться и с Сургутом».

А у себя на портале он поделился личными впечатлениями о городе.

Варламов отметил, что «Сургут в плане городской среды – очень враждебный и несправедливый город», по которому невозможно нормально ходить: тротуаров во многих дворах нет, дороги разбиты, повсюду лужи, а «первое, что видит человек, выйдя из дома – это грязь!»

Урбанист возмутился огромному количеству автовладельцев, которые паркуют свои машины на газонах, и безнаказанности их поведения. А также тому, что по улицам Сургута до сих пор ездят ПАЗики и маршрутки: «Хочу напомнить молодым и здоровым, что ни ПАЗик, ни маршрутка не являются общественным транспортом. Желающие порассуждать на эту тему приглашаются к ответу на вопрос: как войти в ПАЗик или «Газель» человеку с детской коляской?»

Илья Варламов отметил и новые микрорайоны города: «Скажите, чем провинился Сургут, чем провинилась эта земля, что тут строят такое убожество? … Конечно, наши любимые муравейнички, куда же без них?! В Сургуте ведь ничего другого нельзя строить: места нет, денег нет, надо строить самое убогое и дешевое жилье … Когда люди отсюда уедут, выкрасить все в черный цвет и сделать огромный памятник человеческой алчности и глупости. Цвет будет символизировать как раз нефть. Весь все это говно тут строится ради нефти».