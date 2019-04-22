​В регионах тюменской «матрешки» стали реже выявлять фальшивки

В первом квартале 2019 года на территории Тюменской области, Югры и Ямала в банках выявлено 40 поддельных купюр. Это — в три раза меньше, чем год назад.

«Подавляющая часть подделок приходится на 5-тысячные банкноты (70%), на втором месте – купюры номиналом 1 тысяча рублей (28%). Положительный тренд на снижение количества фальшивых банкнот наблюдался в Тюменской области уже в 2018 году, тогда их количество сократилось более чем в два раза в сравнении с 2017 годом», — отметили в пресс-службе тюменского отделения Уральского ГУ Банка России.

При этом в 2019 году зафиксированы случаи выявления фальшивых банкнот номиналом 2000 рублей: всего по стране их обнаружено 680 штук, на Урале – девять. На территории «тюменской матрешки» в Надыме впервые выявлена подделка такой купюры.

В целом в России количество подделок снизилось в прошедшем году на 15 процентов, в Уральском регионе – на 27 процентов.

Чтобы обезопасить себя от получения фальшивых купюр, специалисты Банка России советуют гражданам проверять не менее трех защитных признаков, подробную информацию о которых можно найти на сайте Банка России www.cbr.ru или в мобильном приложении «Банкноты Банка России». В случае обнаружения денежных знаков с признаками подделки необходимо незамедлительно обратиться в органы внутренних дел.