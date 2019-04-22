​В Югре под суд пойдет серийный мошенник из Тюмени

В Советском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Тюмени, которого обвиняют в мошенничестве. Жертвами злоумышленника, который орудовал с мая по ноябрь 2018 года, стали 12 человек из Югры и Челябинской области.

«Мужчина размещал ложные объявления на различных торговых площадках в сети Интернет о продаже несуществующих строительных материалов по заниженной стоимости, не имея их в наличии. Условия сделки обговаривались с потенциальными покупателями в телефонном режиме. Удостоверившись, что звонивший, заинтересован в приобретении товара, он под предлогом бесплатной доставки, убеждал о необходимости предоплаты, либо полной оплаты за приобретенное имущество», — рассказали в пресс-службе окружной полиции.

11 потерпевших — жители Советского района и Югорска. Материальный ущерб оценивается в 400 тысяч рублей.

Суда обвиняемый дожидается под арестом. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.