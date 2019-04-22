В Югре начат прием заявок на конкурс «Эколидер»

В Югре до 1 мая будет продолжаться прием заявок на окружной экологический конкурс «Эколидер-2019».

Победителям в нескольких категориях обещают вручить наградную статуэтку, диплом и денежную премию (по положению конкурса — десять тысяч рублей).

Принять участие в конкурсе могут югорчане, осуществляющие деятельность, в том числе профессиональную, в области экологического образования и просвещения, охраны окружающей среды, имеющие положительный опыт и внесшие реальный вклад в формирование экологической культуры населения и сохранение окружающей среды.

Оцениваться работы будут по нескольким критериям: актуальность решаемых проблем; новаторство и уникальность в организации деятельности конкурсанта; степень личного участия в решении проблем охраны окружающей среды, формирования экологической культуры населения и социальная значимость и экологическая эффективность проекта.

Заявки в электронном виде необходимо направить на адрес LOGOS@logos-nv.ru, с пометкой «Эколидер - 2019».