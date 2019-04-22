​Белоярская аптека отметила 45-летний юбилей

В белоярском на торжественном мероприятии, посвященном 45-летию аптеки, благодарственными грамотами были награждены работники аптечной сферы.

Первая аптека 5-й категории № 128 появилась в Белоярском в 1974 году. Ее возглавила выпускница Тюменского фармакологического института Зоя Семина.

До появления «полноценной» аптеки в Белоярском имелся аптечный киоск 2-й группы от Березовской аптеки № 33, а до этого — здравпункт.