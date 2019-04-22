​В Югре под суд пойдет банда, покупавшая наркотики за биткоины

В Советском районе под суд отправили трех местных жителей, которых обвиняют в незаконном приобретении, хранении и пособничестве к приобретению наркотиков. Запрещенные вещества подсудимые приобретали посредством криптовалюты.

«По версии следствия двое обвиняемых приобретали через сеть Интернет на территории Югорска и хранили партии синтетических наркотических средств. Третий участник группы оказывал содействие в незаконном приобретении, узнавал сведения о месте расположения «закладок» и способах их оплаты. При этом оплата наркотических средств производилась обвиняемыми посредством криптовалюты «биткоин», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

Деятельность преступной группы была пресечена в марте 2019 года. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.