​Мама погибшего в Нягани детсадовца рассказала о деталях трагедии: «Мой сын стал жертвой халатности»

Мама погибшего в детском саду Нягани «Елочка» 4-летнего мальчика считает, что ее ребенок стал жертвой «халатности и невыполнения своих обязанностей воспитателем». К такому выводу женщина пришла, просмотрев записи камер наружного наблюдения.

«На видеозаписи камер детского сада видно, как на конструкции в виде горки с площадкой (самодельной и непредназначенной для игры детей) мой ребёнок находится в одном неподвижном положении. В 10.48 ребёнок из той же группы подбегает к воспитателю и говорит, что ему плохо и что он уснул. Воспитатель разговаривает с женщиной в 15-ти метрах от детей (даже не в зоне их игровой площадки), не реагирует», — написано от имени мамы погибшего в посте во «ВКонтакте».

По словам пострадавшей, воспитатель пошла к игровой площадке только после того, как к ней подошел уже третий ребенок: «Воспитатель неторопливым шагом идёт к детям, начинает бежать только в двух метрах от ребёнка, вытаскивает его. И вместо того чтобы уложить ребёнка на землю и начинать сердечно- легочную реанимацию, она продолжая терять время, несёт его на руках в детский сад. Драгоценные 5 минут для жизнедеятельности мозга потеряны, счёт идёт на убыль».

Трагедия в детском саду Нягани произошла 18 апреля. 19 апреля возбуждено уголовное дело в отношении воспитателя. В тот же день по поручению главы региона Наталья Комаровой в городе началась проверка безопасности всех детских площадок.