Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание

Писатель Дмитрий Быков, госпитализированный 16 апреля, пришел в сознание, сообщает «Медуза»/

Быков был госпитализирован 16 апреля в Уфе, куда приехал с лекцией. Его ввели в медикаментозную кому; 18 апреля он был доставлен в Москву на самолете.