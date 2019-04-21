Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание

Писатель Дмитрий Быков, госпитализированный 16 апреля, пришел в сознание, сообщает «Медуза»/
Быков был госпитализирован 16 апреля в Уфе, куда приехал с лекцией. Его ввели в медикаментозную кому; 18 апреля он был доставлен в Москву на самолете.
Писатель Дмитрий Быков, госпитализированный 16 апреля, пришел в сознание, сообщает «Медуза»/
Быков был госпитализирован 16 апреля в Уфе, куда приехал с лекцией. Его ввели в медикаментозную кому; 18 апреля он был доставлен в Москву на самолете.
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