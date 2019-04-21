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В Тюмени назвали самого богатого депутата областной думы

Самым богатым депутатом Тюменской областной думы по итогам 2018 года стал председатель комитета думы по бюджету, налогам и финансам, экс-президент «Запсибкомбанка» Дмитрий Горицкий, сообщает РБК Тюмень. Его доход за прошлый год составил 271,5 миллиона рублей. Это более чем на 40 миллионов рублей больше, чем годом ранее. В собственности депутата — два земельных участка, жилой дом в 199,5 «квадратов», квартира (256 кв. м.) и два гаража. Горицкий владеет двумя автомобилями— PorscheCayenneTurboS и AudiA3. Экс-банкир возглавляет список самых богатых депутатов областного парламента второй год подряд.

Депутат от Югры, директор ООО «Лесопромышленная компания» Богдан Богославец заработал в прошлом году 152,5 миллиона рублей, что также более чем на 40 миллионов рублей больше, чем за предыдущий год. В его собственности 16 земельных участков, три дома, квартира, несколько иномарок и множество единиц специализированной техники.

Еще один депутат от Югры, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут» Игорь Иванов в 2018 году стал богаче на 90,5 миллиона рублей. Это на 20 миллионов рублей больше, чем в 2017 году. В его владении два земельных участка, два жилых дома, пять квартир. Из транспорта у депутата есть Mercedes-Benz, PorscheBOXTER, квадроцикл и моторная лодка.


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Сегодня в 11:46, просмотров: 181, комментариев: 0


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