В России школьников хотят спасать от самоубийств из-за ЕГЭ

В российском Центре защиты прав и интересов детей, который подчиняется Министерству просвещения, разработали программу по профилактике самоубийств среди школьников в преддверии ЕГЭ. Об этом сообщает Lenta.ru.

В рамках программы предполагается проведение собраний, на которых психолог расскажет родителям, как распознать у ребенка суицидальные настроения. По мнению специалистов, родителям нужно насторожиться, если подросток часто говорит о смерти, негативно оценивает свое будущее и находится в подавленном состоянии.

Согласно данным Единой межведомственной информационной системы, в мае происходит максимальное количество самоубийств, однако взрослые чаще совершают суицид, чем подростки.