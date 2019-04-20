​В Сургуте в районе ж\д вокзала сбили двух человек

В Сургуте на улице Толстого 20 в районе ж\д вокзала произошло ДТП. Девушка, управляя автомобилем KiaSeed, сбила бабушку и внучку. Об инциденте пишет городское сообщество «К-Информ».

Женщину 59 лет и 10-летнюю девочку врачи скорой помощи отвезли в больницу.

Напомним, что в марте произошло три ДТП, где пострадали дети.

В первом случае, 6 марта, 4-летний ребенок вышел на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля и угодил под колеса.

Чуть позже 9 марта на перекрестке Каролинского-Университетская мальчик перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора и не заметил автомобиль приближающийся на большой скорости.

Буквально на следующий день, 10 марта, на улице Университетской под колеса попал 13-летний мальчик, который также перебегал дорогу на красный свет.